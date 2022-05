Hier genießen die Augsburger die sommerlichen Temperaturen

Die Menschen zieht es raus ins Freie. Es muss auch nicht immer ein Platz in einem Lokal sein. Die Händler profitieren von der positiven Grundstimmung.

23 Grad am Dienstag, für Mittwoch sind gar 25 Grad in Augsburg angekündigt. Es wird sommerlich. Bei dem schönen Wetter zieht es die Menschen nach draußen. Was machen die Augsburgerinnen und Augsburger bei Sonnenschein? Wer nicht arbeiten muss, geht raus. Vor allem auf dem Rathausplatz herrscht tagsüber reges Treiben. Die Menschen sitzen in den Cafés oder direkt am Boden. "Ich genieße hier die Sonne. Ich komme öfter hierher vor der Arbeit. Hier ist immer was geboten", sagt Anna Baumgartner. Die 63-Jährige genießt ihre Mittagspause auf einer Bank, die am Rathausplatz steht. Die Leute sitzen hier mit einem Buch auf dem Schoß oder einem Getränk in der Hand. Viele essen - entweder das mitgebrachte Pausenbrot oder ein Mittagessen von den umliegenden Restaurants.

Am Rathausplatz in Augsburg ist jede Menge los

Für das Auge jedenfalls bietet sich auf dem Rathausplatz immer etwas Spannendes. Allein die Zahl an Menschen bietet Abwechslung. Es fühlt sich nach Stadtflair an. "Wir holen uns ein Getränk und setzen uns dann raus", sagen zwei Freundinnen. Für sie sei der Rathausplatz einer der Plätze in Augsburg, "an welchen man die Sonne besonders gut genießen kann".

Der Hofgarten ist ein beliebter Rückzugsort. Foto: Katja Neitemeier

Wer es lieber Grün mag, geht in den Hofgarten. "Die Blumen, die Figuren, der Brunnen, alles sorgt für ein schönes Ambiente", sagen die Besucher. Die Grünanlage in Augsburg wird gerne in der Mittagspause besucht. Man sieht viele Grüppchen von Menschen, die hier Mittag machen. Aber auch einzelne Besucher sind da, die an diesem Ort einfach die Ruhe auskosten. "Ich arbeite nicht unweit von hier. Der Garten ist immer gepflegt und es gibt immer etwas Neues", sagt Anna Halbmaier (20). Der Springbrunnen plätschert, die Vögel zwitschern und die Sonne scheint.

Eis ist begehrt. Foto: Katja Neitemeier

Abseits des Verkehrslärms findet man hier Ruhe mitten in der Stadt. In der Parkanlage kann man im Gras liegen und zuschauen, wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen. Oder man setzt sich auf eine der Bänke. Irgendwo ist immer ein Plätzchen frei. Sonnenplätze gibt es genug. Bäume bieten ausreichend Schutz für alle Schattenanbeter. Wer sein Buch vergessen hat, kann auf den bereitgestellten Lesestoff im Hofgarten zurückgreifen. Besonders ästhetisch sind die Blumen, die hier in allen Farben blühen: gelb, lila, rot, blau. "Die Atmosphäre hier ist einfach schön. Und es gibt keine unruhigen Gelage hier. Das liegt wohl auch daran, dass der Hofgarten abends zu hat", sagt Brigitte Gronau, 65. Um 21 Uhr schließt der Hofgarten seine Tore. Geöffnet hat er ab 8 Uhr.

Eis ist in diesen Tagen besonders begehrt

Was bei Sonnenschein natürlich nicht fehlen darf: Eis. Mit den steigenden Temperaturen bekommen viele Lust auf etwas Kühles. Vor den Eisdielen in Augsburg bilden sich bereits Schlangen. "Bisher läuft das Geschäft gut. Der große Ansturm kommt meist um 14 Uhr", sagt Eisdielenbesitzer Marco Stefani (40) von Santin. Eisdielen gibt es in Augsburg viele. Und wie schmeckt das Eis? Aysenur Atik, 17, ist jedenfalls begeistert. Es kämen Sommergefühle hoch, sagt sie.

Amelie Paulen, Savio Benjamin und Peter Guggenmos (von links) lassen sich ein Eis schmecken. Foto: Katja Neitemeier

Von den Temperaturen profitiert zudem der Handel in Augsburg. "Die Stadt füllt sich und davon profitiert der Handel", sagt Andreas Gärtner. Er ist Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes in Augsburg. Gärtner verweist zudem auf das Zusammenspiel von Handel und Gastronomie. "Die Außengastronomie in der Innenstadt wirkt sich natürlich auch positiv aus." Als weiteren Pluspunkt sieht er den Holzpavillon auf dem Rathausplatz, der an das 500-jährige Bestehen der Fuggerei erinnert. Nicht nur im Pavillon herrscht Betrieb, auch die Liegestühle vor dem Holzbau sind stark frequentiert. Die Menschen genießen diesen Platz bei Sonnenschein. Für Gärtner ist dies alles keine Überraschung: "Sonne ist für alle gut. Und was das Einkaufen anbelangt, ist dies immer ein Stimmungsthema."

Dies bestätigt Marcus Vorwohlt, Chef des Modehauses Rübsamen in der Karolinenstraße. Er sagt: "Die Temperaturen steigen und die Umsätze steigen." Der April sei der erste Monat gewesen, "in dem wir die gleichen Umsätze generieren konnten wie vor Corona". Dies mache Mut. Auch die ersten Tage im Mai seien gut gelaufen. Die Stimmung sei erstaunlich gut. "Auch die Aktionen rund um das Fuggerei Jubiläum führen zu guter Frequenz in der Stadt", sagt Vorwohlt.

Augsburg ist bereits in die Freibadsaison gestartet

Am Samstag startete in Augsburg die Freibadsaison. Das Familienbad hat als erstes städtisches Freibad geöffnet. Noch hält sich der Andrang in Grenzen. An den ersten Tagen, als die Temperaturen niedriger lagen, kamen noch keine 100 Gäste pro Tag. Das könnte sich am Mittwoch schnell ändern: Bei 25 Grad lockt der Sprung ins 23 Grad warme Becken des Familienbads.