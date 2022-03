Hochschule Augsburg startet mit "fast voller Präsenz" ins Semester

An der Hochschule beginnt das Sommersemester. Doch nicht alle Fakultäten kehren komplett zur Präsenz zurück. Welche Regeln auf dem Campus gelten.

Vor einer Woche starteten die Studentinnen und Studenten der Hochschule in ein neues Semester. Zwar ist noch nicht alles wie vor Corona, doch man plane wieder mit "fast voller Präsenz." Mehr Vor-Ort-Lehre war schon im Herbst geplant, scheiterte dann aber an neuen Regeln und steigenden Corona-Zahlen.

Letztes Semester wechselten viele Veranstaltungen zurück auf online

Bereits im vergangenen Semester habe man versucht, die Präsenzlehre weitestgehend aufrechtzuerhalten, sagt László Kovács, Vizepräsident der Hochschule und zuständig für Lehre. Während des Semesters, vor allem Ende November, wurden dann allerdings viele Kurse wieder ins Digitale verlegt, darunter alle Veranstaltungen der Fakultät für Maschinenbau. Grund war neben der Corona-Lage auch die bayernweite Einführung von 2G an Hochschulen.

Mittlerweile gilt für Hochschulen und Unis wieder 3G. "Die epidemiologischen Umstände führen gesamtgesellschaftlich gesehen zwar zu hohen Infektionszahlen, was natürlich auch bei uns aktuell wiederum zu Ausfällen durch Krankheit und Quarantäne bei Studierenden und Beschäftigten führt." Jedoch sei die Lage in den Krankenhäusern derzeit so, dass das bayerische Wissenschaftsministerium dazu ermuntere, Präsenzlehre anzubieten, erklärt Kovács.

Präsenz oder online? Diese Frage hängt auch von der Fakultät ab

Die Hochschule begrüßt diesen Schritt. Der Vizepräsident sagt, man habe in der Pandemie gesehen, dass Fernlehre das gemeinschaftliche Leben der Hochschule verhindere und wichtige Netzwerkmöglichkeiten untergräbt. "Deshalb stärken wir die Präsenzveranstaltungen, die auf das soziale Miteinander der Studierenden einzahlen, und bauen diese Dimension der Lehre aus."

Nur solche Veranstaltungen, die sich didaktisch in der Online-Lehre bewährt hätten, würden online durchgeführt, erklärt Kovács. Dies sei insbesondere in der Informatik-Fakultät der Fall. "Fakultäten wie die Fakultät für Elektrotechnik, die Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik oder die Fakultät für Gestaltung, die in ihrer Lehre sehr stark auf angewandte Lehre und Praktika setzen, unterrichten vollständig in Präsenz." Wie das Verhältnis von Online- und Präsenzlehre zahlenmäßig genau aussieht, konnte die Hochschule aber nicht angeben und verwies darauf, dass dies "von Studiengang zu Studiengang entschieden wird".

Auf dem Hochschul-Campus werde die 3G-Regel durch eine Ausgabe von Bändchen und durch Stichproben im Hörsaal kontrolliert, teilt die Hochschule mit. Zudem gelte die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. An der Universität startet das Semester später, dort beginnen die Vorlesungen am 25. April.