Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit drei Autos

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag in Augsburg-Hochzoll ereignet. Nach der Karambolage mussten drei Menschen ins Krankenhaus, der Sachschaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in der Meringer Straße ereignet. "Drei Personen wurden leicht verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto gegen 10.30 Uhr in Richtung Kissing, als sie im Bereich der Zedlitzstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte ihr Fahrzeug mit insgesamt drei entgegenkommenden Autos. "Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde letztendlich nicht benötigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Meringer Straße beidseitig gesperrt, die Polizei ermittelt gegen die 44-Jährige nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (jaka)