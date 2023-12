Dieb durchwühlt Handtasche und flieht

Ein unbekannter Mann durchsucht in einem Café in Lechhausen eine Handtasche. Als er entdeckt wird, läuft er davon.

In einem Café in der Hochzoller Straße hat sich am Samstag ein Diebstahl ereignet. "Der unbekannte Täter ist flüchtig", berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge betrat der unbekannte Mann gegen 8.30 Uhr die Bäckerei und durchsuchte im Personalbereich eine Handtasche. "Als der Mann durch eine Angestellte entdeckt wurde, stieß dieser die Angestellte zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung", so die Polizei. Die Angestellte wurde durch den Stoß leicht verletzt. Der Dieb machte Beute, deren Gesamtwert im unteren zweistelligen Eurobereich liegen soll. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 Jahre alt sei, trug demnach einen Oberlippenbart und war bekleidet mit einem Hut, dunkler Jogginghose mit hellen Applikationen und dunkler Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)