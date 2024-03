Senior kracht mit Auto in anderes Fahrzeug

Zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall ist es am Dienstag in Augsburg gekommen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 85-Jährigen.

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem 85-jährigen Autofahrer und einer 30-jährigen Autofahrerin in der Friedberger Straße ist es am Dienstag gekommen. Nach Polizeiangaben war der 85-Jährige gegen 19.45 Uhr in westliche Richtung unterwegs gewesen. "Dabei übersah er offenbar die verkehrsbedingt haltende 30-Jährige und es kam zum Zusammenstoß", so die Ermittler. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Am Auto des 85-Jährigen entstand Totalschaden und beide Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 85-Jährigen. (jaka)