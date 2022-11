Augsburg

vor 18 Min.

Hoffen aufs schnelle Geld: Die Krise treibt Augsburger ins Pfandleihhaus

Plus Das Pfandleihhaus Wagner fühlt Augsburgs wirtschaftlichen Puls. Je größer die Not, desto besser die Geschäfte. So wie jetzt. Über Engpässe, Tränen - und den Wert der Dinge.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Andrei hat es eilig. Im Auto warten Frau und der erkrankte Sohn, es geht zum Kinderarzt. Davor aber hatte er an diesem Nachmittag in der Prinzregentenstraße noch etwas zu erledigen. Das Ergebnis hält er in der Hand: eine Klarsicht-Zipptüte, die eine zarte Goldkette umhüllt. Zwei Monate nach seinem ersten Besuch im Pfandleihhaus Wagner holt der 36-Jährige das Schmuckstück seiner Frau wieder ab. "Es bleibt hoffentlich das letzte Mal", sagt Andrei, aber man wisse ja nie. Es sei hart, all das - die hohen Mieten, die Behandlungskosten für sein leicht beeinträchtigtes Kind, nun auch noch die gestiegenen Energiepreise. Jetzt, da endlich das Kindergeld gekommen sei, habe er die Kette aber wieder auslösen können. Dann muss er los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen