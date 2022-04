Augsburg

06:00 Uhr

Das Hotel im historischen Kesselhaus steht vor der Eröffnung

Plus Verzögerungen am Bau, Betreiberwechsel: Für das außergewöhnliche Hotelprojekt in Augsburg gab es viele Hürden. Jetzt sorgt der Eröffnungstermin für Verwirrung.

Von Eva Maria Knab

"Der Countdown läuft: Eröffnung im Mai 2022." Das neue "Loginn Hotel" im historischen Kesselhaus der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei im Textilviertel wirbt im Internet damit, dass es bald aufmachen wird. Touristiker haben sich schon in den Räumen umgeschaut. Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Tourismus Augsburg, sagt, er freue sich auf das neue Übernachtungshaus. Es sei eines der ungewöhnlichsten Hotels in der Stadt und in dieser Form wohl einmalig in Deutschland. Über den genauen Eröffnungstermin herrscht allerdings noch Verwirrung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen