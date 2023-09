Augsburg

Hotel Villa Arborea: Neustart mit neuer Leitung

Das Hotel Villa Arborea in Göggingen hat neue Pächter.

Plus Das kleine Hotel an der Gögginger Straße ist neu verpachtet. Die Pächterin hat in dem Haus schon lange gearbeitet.

Von Miriam Zissler

Seit Mitte September ist das Augsburger Hotel Villa Arborea wieder geöffnet und steht unter neuer Leitung: Das Geschwisterpaar Jennifer und Christian Buchner hat die Pacht des kleinen Hotels an der Gögginger Straße nach turbulenten Monaten übernommen und hat nun viel vor. Die ehemalige Pächterin sah sich im Mai mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert.

Für die Eigentümer Veronika und Michael Dey hat sich nun doch alles zum Guten gewendet. Seit wenigen Tagen sind ihre Wunschpächter am Werk und sollen das fortführen, was sie aufgebaut haben. 2002 hatte das Paar die ehemalige Villa Bader erworben und mit viel Herzblut zu einem Hotel umgebaut. Von 2003 bis 2020 führten sie den Betrieb selber - fast zehn Jahre mit Unterstützung von Hotelfachfrau Jennifer Buchner. Bereits damals hätten sie "ein großes Vertrauensverhältnis zueinander entwickelt", teilt das Ehepaar Dey mit.

