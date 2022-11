Augsburg

vor 2 Min.

Hoteliers klagen: "Der Abschied der Messen ist eine Katastrophe"

Plus Die Hotellerie befürchtet massive Einbußen, weil Americana und Grindtec nicht mehr in Augsburg stattfinden. Wirtschaftsreferent Hübschle verteidigt die Strukturen.

Von Michael Hörmann

Zur internationalen Reitsportmesse Americana kamen im September 2021 knapp 39.000 Besucherinnen und Besucher ins Augsburger Messezentrum, 250 Aussteller aus vielen Ländern waren vor Ort. Zur Fachmesse Grindtec, die als Weltleitmesse in der Schleiftechnik-Branche gilt, kamen im März 2022 rund 7000 Besucher und 300 Aussteller. Beide Messen kehren Augsburg nun den Rücken. Für das Messezentrum ist dies ein Verlust, für eine andere heimische Branche ist der Abschied noch einschneidender: Die Hotellerie in der Region befürchtet massive Einbußen. "Es ist eine Katastrophe", sagt Theodor Gandenheimer, Hoteldirektor des Maximilian's in der Augsburger Innenstadt. Auch andere Hoteliers klagen.

