Hubschrauber aus Dinkelsbühl landet in Jakoberwall-Anlage

Ein Rettungshubschrauber hat am Dienstag in Augsburgs Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Warum der Einsatz etwas außergewöhnlich war.

Ein Einsatz eines Rettungshubschraubers hat am Dienstag um die Mittagszeit in Augsburgs Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Der Helikopter landete in der Grünanlage am Jakoberwall, wo sich auch ein Spielplatz befindet. Offenbar wurde der Rettungshubschrauber mit Notarzt wegen eines häuslichen Notfalls gerufen. Der genaue Hintergrund des Einsatzes ist nicht bekannt. Dafür aber, woher der ADAC-Helikopter stammte.

Bei ihm handelte es sich nämlich nicht um den Augsburger Rettungshubschrauber "Christoph 40", sondern um den "Christoph 65" des ADAC aus Dinkelsbühl. Es war Zufall, dass ausgerechnet er in Augsburg zum Einsatz kam, wie Berufsfeuerwehr-Sprecher Andreas Kohnle berichtet.

Hubschrauber "Christoph 65" war gerade am Uniklinikum in Augsburg

Zum Zeitpunkt des Notfalls sei der Augsburger Hubschrauber unterwegs gewesen, von den bodengebundenen Notärzten in der Nähe sei auch keiner frei gewesen. Der "Christoph 65" aus Dinkelsbühl befand sich gerade wegen eines Patiententransports auf dem Dach des Augsburger Uniklinikums. So wurde er in die Innenstadt beordert, um dort den Notarzt abzusetzen. Ein Rettungshubschrauber aus Dinkelsbühl in den Augsburger Wallanlagen – ein seltener Anblick. Spaziergänger nahe der Vogelmauer hatten das Manöver jedenfalls mit Interesse beobachtet. (ina)