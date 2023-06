Hund bei Hitze im Auto: Busfahrer wählt Notruf

Berufsfeuerwehr und Polizei sind in die Innenstadt ausgerückt. Grund des Einsatzes war ein Hund, der sich bei praller Sonne in einem Auto befand.

Ein Busfahrer hatte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bemerkt, dass ein Hund in einem Auto eingesperrt war. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg weiter berichtet, parkte das Fahrzeug im Bereich Fuggerstraße/Annahof in der prallen Sonne. Ein Hundehalter oder eine Hundehalterin war offenbar nicht zu sehen.

Laut Feuerwehrsprecher Anselm Brieger beobachtete der Busfahrer das Szenario mehrere Minuten lang, bis er entschied, den Notruf zu wählen. Die Polizei konnte den Halter des Autos ausfindig machen und ihn kontaktieren. "Der Hund war wohlauf", sagt eine Polizeisprecherin. Wie Brieger berichtet, ist dies der erste derartige Fall in diesem Sommer in Augsburg. "Leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere bei Hitze im Auto gelassen werden." Da würde es auch nichts nützen, wenn Fenster eine Spaltbreite geöffnet blieben. Autos heizten sich innerhalb weniger Minuten schnell auf.

Ab circa 20 Grad Celsius reichten schon wenige Minuten in einem verschlossenen Auto bei praller Sonne, um einen Hund in eine lebensbedrohliche Situation zu bringen", wird immer wieder vonseiten der Polizei gewarnt. Da Hunde und Katzen nicht schwitzten, regulierten sie den Wärmeaustausch über Hecheln. Die Folge: Die dadurch entstehende Wasserverdunstung muss das Tier durch Trinken ausgleichen. Gibt es nichts zu trinken, kommt es zur sogenannten Hyperthermie. Das Tier stirbt letztendlich an Herzversagen.

Im aktuellen Fall in Augsburg prüft die Polizei nach eigenen Angaben jetzt, ob eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat vorliegt. (ina)