Augsburg

vor 47 Min.

Illegal, aber voll im Trend: Warum junge Augsburger "containern" gehen

Plus Gerade jüngere Augsburger greifen in Abfallcontainer – und ergattern so tütenweise Lebensmittel. Wie Ladenbesitzer zum "containern" stehen und was die Polizei sagt.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Arm sei er nicht, sagt Simon Müller (Name geändert), 22 Jahre alt und Grundschul-Lehramtsstudent. Trotzdem habe er in der ganzen Woche kaum Geld für Lebensmittel ausgegeben, "vielleicht acht Euro". Was den Geldbeutel so schont: Müller geht ein- bis zweimal pro Woche zum Containern. "Ich fahre da einfach hin und habe meine Ruhe, niemand stört mich. Und ich wirke der Sinnlosigkeit der Verschwendung entgegen", erzählt der Student. Seine Ernährung bestehe derzeit zu 70 bis 80 Prozent aus Essen, das er aus Containern fische. Allein ist Müller damit in Augsburg nicht – im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen