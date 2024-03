Augsburg

vor 31 Min.

Immer mehr Eltern überwachen ihre Kinder mit Smartwatches & Co.

Plus Mit modernen Geräten können Eltern ihre Kinder im Blick behalten – etwa auf dem Schulweg. Doch das birgt auch Gefahren. Schulen in Augsburg reagieren.

Von Katharina Indrich

Soll ich den Standort meines Kindes mit einem mobilen Gerät überwachen, zum Beispiel per Tracker oder Smartwatch? Diese Frage stellen sich heute viele Eltern, wenn der Nachwuchs langsam flügge wird und in die weite Welt hinauszieht. Und immer mehr Eltern, auch in Augsburg, beantworten die Frage mit Ja. Experten sehen diese Entwicklung zweischneidig. Und auch viele Schulen haben mittlerweile darauf reagiert.

So wie etwa die Grundschule Vor dem Roten Tor. Dort ist in den vergangenen Jahren der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mit Handy oder Smartwatch in den Unterricht kamen, stark gestiegen, sagt Schulleiterin Daniela Flaschke. Sie kann sich an einen Fall erinnern, bei dem die Schüler mit ihrer Lehrkraft das Schulgelände spontan für einen Unterrichtsgang verlassen hatten. Prompt schlug die Uhr eines Schülers an und begann laut zu klingeln. Parallel meldeten sich bei der Schule die aufgeregten Eltern. Das Gerät hatte sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr Kind das Gelände verlassen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

