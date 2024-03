In der Brandnerstraße in Oberhausen laufen Bauarbeiten

Die Straße in Oberhausen wird saniert. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Derzeit werden die Fahrbahnbereiche in der Branderstraße zwischen Grafstraße und Höchstetterstraße saniert. Für diese Arbeiten in Oberhausen muss die Straße für den Individualverkehr in Abschnitten voll gesperrt werden, teilt die Stadt mit. Die Erreichbarkeit des Viertels ist immer über die Ulmer Straße, Grafstraße oder Schißlerstraße gegeben. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Juli 2024. (AZ)