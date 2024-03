In Dom und Mutterhauskirche: Diese Gottesdienste finden zu Ostern statt

Während der Kar- und Ostertage 2024 finden wieder viele Gottesdienste im Augsburger Dom und in der Mutterhauskirche statt. Hier eine Übersicht.

Wie jedes Jahr stehen über die Karwoche und Osterfeiertage die traditionellen Gottesdienste im Hohen Dom im Augsburger Domviertel sowie vielen weiteren Kirchen an. Neben dem Augsburger Bischof Bertram Meier wird auch Weihbischof Anton Losinger im Dom predigen. Um die Gottesdienste musikalisch zu begleiten, wechseln sich der Domchor, die Domsingknaben, das Domorchester und der Dompfarrchor ab. Während der Gottesdienste werden unter anderem Werke von Joseph Weinberger und Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Die Karwoche wurde bereits am Palmsonntag, 24. März, durch eine Heilige Messe und eine Palmprozession eröffnet.

Bischof Meier und Weihbischof Losinger predigen im Augsburger Dom

Darauf folgt um 10 Uhr am Mittwoch, 27. März, die Chrisammesse mit Bertram Meier und Priestern aus der ganzen Diözese. Tags darauf, am Gründonnerstag, folgt um 19 Uhr die Messe vom Letzten Abendmahl, an der auch Bertram Meier teilnehmen wird. Am Karfreitag, 29. März, findet neben einer Trauermette um 8 Uhr auch ein Bußgottesdienst um 10 Uhr statt. Die Feier der Osternacht am Karsamstag, 30. März, um 21.30 wird auch auf a.tv und allgäu.tv übertragen. Den Höhepunkt der Ostertage bilden schließlich die Heiligen Messen am Ostersonntag, 31. März, jeweils um 7.30 und 9 Uhr. Daran schließt sich um 10.30 Uhr das Pontifikalamt mit Bertram Meier und Speisensegnung an. Am Ostermontag, 1. April, wird nach der Heiligen Messe um 7.30 Uhr und 9 Uhr Weihbischof Losinger um 10.30 Uhr das Pontifikalamt im Dom abhalten.

Die evangelische Kirche wird am Karfreitag in der Mutterhauskirche der Diakonissenanstalt in der Frölichstraße um 9.30 Uhr einen Gottesdienst abhalten. Der Rektor des Diakonissenkrankenhauses Jens Colditz wird den kirchenmusikalischen Gottesdienst leiten, genau wie den Festgottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr. Der Schwesternchor wird den Festgottesdienst am Sonntag begleiten. In St. Anna wird Dekan Frank Kreiselmeier am Karfreitag, 29. März, um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl abhalten. Die Osternacht findet am 30. März ab 22 Uhr in verschiedenen evangelischen Kirchen statt, zum Beispiel in St. Petrus in Lechhausen und St. Lukas in der Hammerschmiede. Höhepunkte sind die Ostergottesdienste am 31. März ab 10 Uhr. Diese finden in verschiedenen Kirchen statt, zum Beispiel in St. Thomas, St. Anna, St. Lukas und in der Christuskirche. Nähere Informationen stehen online auf den Webseiten der Kirchen.

