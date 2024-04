In neun Minuten alles leer: City-Galerie wird probeweise geräumt

Jedes Jahr wird in der Augsburger City-Galerie der Ernstfall geprobt. Auch am Dienstagvormittag geht der Alarm los. Wie die großangelegte Übung verläuft.

Die City-Galerie Augsburg ist am Dienstagvormittag Schauplatz einer großangelegten Räumungsübung geworden. Die Aktion, die jedes Jahr stattfindet, wurde nach Auskunft des Managements um 10.26 Uhr durch einen Rauchmelder ausgelöst. In der Simulation ging es demnach um einen Brand in einem Technikraum. Mitarbeiter und Kunden wurden über Durchsagen aufgefordert, das Center auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Innerhalb von neun Minuten war das Einkaufscenter leer, der reguläre Betrieb nahm um 10.50 Uhr wieder seinen Lauf.

Übung mit Polizei und Feuerwehr: Proberäumung der City-Galerie Augsburg ist schnell beendet

Auch Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Polizei waren am Ort des Geschehens. "Proberäumungen sind vor allem wichtig, um das Team der City-Galerie wie auch die Mitarbeiter in den Shops für den Ernstfall optimal vorzubereiten und um die Sicherheit aller zu gewährleisten", erklärte dazu Thomas Gesch, technischer Leiter der City-Galerie. (kmax)