Doppelte Randale in der Augsburger Innenstadt

In der Nacht auf Samstag musste die Polizei bei zwei Schlägereien in Augsburg schlichten. Dabei gerieten sie auch selbst in den Fokus.

Es lag offenbar Streit in der Luft in der Nacht auf Samstag. In der Katharinengasse fiel Polizeibeamten gegen 2 Uhr ein 26-jähriger Mann auf, der auf den Kopf eines 18-Jährigen einschlug. Die Einsatzkräfte schritten ein. Offenbar war es im Vorfeld zu einem Streit gekommen, bei dem der 18-Jährige die Gruppe um den 26-Jährigen angepöbelt und dabei auch dessen T-Shirt zerrissen hatte. Dagegen soll sich der 26-Jährige gewehrt haben, so die Polizei. Da sich der 18-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und mit zwei Promille stark alkoholisiert war, musste er die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Dem jungen Mann gefiel das gar nicht: Er beleidigte die Einsatzkräfte und wehrte sich massiv. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 18-Jährige muss sich zudem wegen Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Etwa zur gleichen Zeit gerieten drei Männer mit anderen Personen in einer Bar in der Kapuzinergasse in Streit. Ein bis dahin unbeteiligter 22-Jähriger ging dazwischen und wollte schlichten. Das Trio ging laut Polizei aber auf den Schlichter los. Einer der Männer versetzte dem 22-Jährigen einen Kopfstoß und traf dessen Nase. Der 22-Jährige erlitt eine blutende Verletzung, die durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Das Trio flüchtete, noch bevor die Polizei alarmiert werden konnte, dennoch griffen Beamte das Trio kurz später in der Nähe des Herkulesbrunnens auf Die Männer waren teils stark alkoholisiert. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (nip)