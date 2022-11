Augsburg

vor 48 Min.

Steht Galeria Karstadt Kaufhof in Augsburg vor dem Aus? "Da ist nur Wut"

Plus Dutzenden Filialen der Kaufhauskette droht die Schließung, auch in Augsburg gehen Sorgen um. Der Frust unter den Beschäftigten ist groß. Was für den Standort spricht.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Herta Podubrin tritt nach draußen, durch die große Glastür auf die Bürgermeister-Fischer-Straße. Schon länger sei sie nicht mehr hier gewesen, sagt die Mittsiebzigerin, die in der Firnhaberau lebt. Am Dienstag aber, da habe sie es in den Nachrichten gehört, das mit den Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof. Sie sei deshalb gleich am nächsten Tag in die Innenstadt gefahren, einen Anorak brauche sie ja eh. "Sehr traurig wäre das, schlimm", sagt Podubrin, als sie vor der Augsburger Filiale steht. Sie sei sich da mit ihren Bekannten, den Kartelfreunden und Turnerfrauen, einig. "Wer denkt denn an uns Rentner? An die, die mit Online vielleicht nicht so gut umgehen können? Und was ist mit den ganzen Menschen, die dann arbeitslos wären?" Es sind Fragen, die momentan nicht nur Herta Podubrin umtreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen