Ladendiebinnen flüchten ohne Beute

Zwei Frauen stahlen in der Augsburger Fußgängerzone mehrere Gegenstände aus einem Geschäft. Die Polizei nahm sie fest.

Zwei Frauen haben am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Annastraße Gegenstände gestohlen. Die Polizei wurde darüber informiert. Die Beamten nahmen die flüchtenden 35- und die 37-Jährige im Nahbereich fest.

Wie berichtet wird, hatten die Frauen ihre Beute bei der Flucht zurückgelassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden. (ina)

