Mann soll bei Kontrolle Polizisten bedroht haben

Ein 21-Jähriger beleidigt Polizisten in Augsburg während der Streifenfahrt. Als ihn die Beamten schließlich stellen, beruhigt er sich der Darstellung der Ermittler zufolge nicht.

Ein alkoholisierter 21-Jähriger soll am Donnerstag Einsatzkräfte in der Peutingerstraße bedroht und beleidigt haben. Der Darstellung der Ermittler zufolge war der Mann gegen 5 Uhr morgens gegenüber Einsatzkräften während der Streifenfahrt ausfällig geworden, danach entzog er sich demnach "zunächst einer Kontrolle", so die Polizei.. "Die Streife stoppte den Mann aber wenig später", heißt es von den Ermittlern weiter. Hier soll sich sich der Mann weiter äußerst aggressiv gezeigt haben und die Einsatzkräfte bedroht haben. "Bei der Fesselung leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten", so die Polizei, die nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gegen den 21-Jährigen ermittelt. (jaka)