Mit Cannabis berauscht am Steuer

Die Polizei hat in Augsburg einen Autofahrer kontrolliert und einen Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus.

Bei einer Kontrolle am Mittwoch in der Wertachstraße in der Innenstadt hat eine Polizeistreife einen 39-jährigen Autofahrer angehalten. Während die Beamten den Mann überprüften, stellten sie bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel hinsichtlich Cannabis positiv aus. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun unter anderem wegen Fahren unter Drogeneinfluss. (ina)