Unbekannte zerkratzen Auto: Polizei ermittelt

Eine Seniorin stellt ihren Wagen für zwei Stunden in der Bismarckstraße in Augsburg ab. Als sie wieder zurückkommt, ist es beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntagnachmittag ist das Auto einer Seniorin in der Bismarckstraße verkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, parkte die Frau ihren Wagen in der Zeit von etwa 13 Uhr bis 15 Uhr in der Straße. "Der oder die bislang unbekannten Täter verkratzen die rechte Fahrzeugseite", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)