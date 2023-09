Interessierte am Polizeiberuf: Anmeldung für Infotag im Polizeipräsidium

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord veranstaltet Anfang Oktober einen Berufsinformationstag. So können sich Interessierte anmelden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt zu einem Berufsinformationstag am Freitag, 6. Oktober, um 14.45 Uhr ins Polizeipräsidium Schwaben Nord in der Gögginger Straße 43 ein. Eine Voranmeldung ist notwendig.

An dem Infotag, der gegen 18.30 Uhr endet, möchte die Polizei verschiedene Einblicke in ihre Arbeit geben und mit Interessierten ins Gespräch kommen. Dabei gibt es nicht nur Informationen zum Berufseinstieg sowie Studium und Ausbildung. Teilnehmende lernen auch die Einsatzzentrale sowie die Arrestzellen kennen, weiter stehen auch eine Vorführung der Hundestaffel sowie die Vorstellung der Einsatzhundertschaft, der IT-Spezialisten sowie der Motorradstaffel auf dem Programm.

Die bayerische Polizei hat den Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum Zeitpunkt September 2024 bis zum 31.10.2023 festgelegt. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich, heißt es. Eingeladen seien alle, die sich für den Beruf interessieren und die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. Eine namentliche Voranmeldung ist bis Mittwoch, 4. Oktober, unter 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig. (ina)