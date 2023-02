"Jeder geht auf seine Weise": Wieso sich ein Arzt für Sterbehilfe engagiert

Plus Ein Augsburger Arzt hilft Menschen, sich das Leben zu nehmen. Er erzählt, warum sie sich dafür entscheiden – und weshalb er als ehrenamtlicher Freitodbegleiter arbeitet.

Die Frau öffnet die Tür zum Krankenzimmer. "Schön, dass Sie da sind, Herr Doktor", sagt der Patient im Bett. Mit dem Besuch von Dr. Peter Heiser (Name von der Redaktion geändert) wird sein Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben bald Wirklichkeit. Die Dauerschmerzen sollen ein Ende haben. Nachdem sein Antrag auf Freitodbegleitung bewilligt wurde, führt Dr. Heiser heute mit dem Bettlägerigen das zweite Gespräch im Dienst der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben – kurz DGHS. Das erste, Grundsätzliches abklärende Gespräch, hat bereits ein Jurist übernommen, der ebenfalls für die Organisation tätig ist. Der Augsburger Arzt Dr. Heiser betreut den Patienten nun bis zu seinem Tod.