Augsburg

vor 34 Min.

Bald beginnt die Generalsanierung an der FOS/BOS Augsburg

Im Zuge der Sanierung wird an der FOS/BOS ein Containerdorf gebaut.

Plus Bis Mai sollen die Container der Interimsschule für die FOS/BOS und RWS in Augsburg aufgestellt sein. So geht es mit den Vorbereitungen für die Baumaßnahmen weiter.

Von Miriam Zissler

Die lange ersehnte Generalsanierung des Schulzentrums, das Fach- und Berufsoberschule sowie die Reischlesche Wirtschaftsschule (RWS) am Alten Postweg umfasst, ist in greifbare Nähe gerückt. In den vergangenen Wochen wurden die Vorarbeiten zum Bau der Interimsschule getroffen. Der Bau soll endgültig im Sommer 2023 beginnen, die Sanierung wird Jahre andauern - doch bereits heute gibt es zahlreiche Verbesserungen, von denen Lehrerschaft und Schülerinnen und Schüler profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen