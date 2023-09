Augsburg

12:00 Uhr

Jetzt ist die Schillstraße dran: Augsburg baut das Radwegenetz aus

Plus Umfangreiche Arbeiten, die bis Mitte November dauern, sind gestartet. Wie beliebt das Radeln geworden ist, zeigt der Erfolg bei einer großen Aktion.

Die Schillstraße in Augsburg ist ein langes Straßenstück, das sich über Lechhausen und die Firnhaberau hinzieht. Es gibt viel Durchgangsverkehr, zumal an der Straße viele Wohngebiete liegen. Für Radler soll sich die Situation dort künftig verbessern, und zwar schnell: Die Stadt Augsburg kündigt an, das Radwegenetz in den nächsten Wochen auszubauen. Die Arbeiten sind bis Mitte November angesetzt. Wie beliebt Radeln in Augsburg ist, zeigt der Erfolg bei der jährlichen Aktion "Stadtradeln". Erstmals wurde die Millionen-Marke an gefahrenen Kilometern übertroffen.

Dass in Augsburg immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind, ist Fakt. Probleme kann es immer dann geben, wenn sich Fußgänger und Radler Wege teilen. Die Stadt Augsburg weiß um die Problematik und nennt das Ausflugsziel Kuhsee als Beispiel. Hier wurden zuletzt neue Schilder aufgestellt, um gegenseitig für mehr Rücksicht zu werben.

