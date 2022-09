Junger Mann sprüht Pfefferspray in Menschenmenge

Mit Pfefferspray hat ein Mann in der Augsburger Innenstadt eine Personengruppe angegriffen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Was sich der junge Mann dabei gedacht hat, weiß bislang wohl keiner so genau. Der 28-Jährige hatte am frühen Sonntagmorgen in der Riedingerstraße eine Personengruppe mit Pfefferspray attackiert. Laut Polizei war er an den Menschen vorbeigelaufen und hatte laut Zeugen vollkommen grundlos die Substanz in die Menge gesprüht. Zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren erlitten leichte Verletzungen in Form von Augen- und Hautreizungen. Nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst konnten alle wieder entlassen werden.

Die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete, traf den jungen Mann auf dem Nachhauseweg an und kontrollierte ihn. Er hatte einen Alkoholwert von knapp 0,4 Promille. Ein Pfefferspray wurde bei der Durchsuchung nicht gefunden. Die Hintergründe zur Tat sind nun Bestandteil des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung. (ina)