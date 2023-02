"Jux und Radau": Der Fasching rollt wieder durch die Firnhaberau

Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bunt verkleidet durch den Augsburger Stadtteil gezogen – unter anderem als Dinosaurier.

Da zuckten auch dem letzten Faschingsmuffel die Beine. Mit Musik und jeder Menge kreativen Kostümen und Umzugswägen zogen am Sonntag die Narren durch den Augsburger Stadtteil Firnhaberau. Sogar die Sonne wollte sehen, was die Narren so treiben und kam für den Umzug hinter den Wolken hervor. Im Minutentakt hallte der Ruf "Jux und Radau, in der Firnhaberau" durch die Straßen.

Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen bunt verkleidet durch die Straßen. Der Faschingsumzug startete am Begegnungszentrum (BGZ), und lief über den Staudenweg, Hammerschmiedweg, Siedlerweg, Im Feierabend, Hubertusplatz wieder zurück zum BGZ. Ganz schlaue Zuschauer stellten sich zu Beginn am Staudenweg auf – und liefen dann zum Siedlerweg, um dort noch einmal die großzügig verteilten Bonbons und anderen Süßigkeiten zu ergattern.

Die Kindergartenkinder hatten sich in Tiere verwandelt

Vornweg der Wagen von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung mit dem Motto "Unsere Kirche ist nicht ganz dicht", dahinter folgten Gruppen und Einzelteilnehmer, viele hatten sich ein gemeinsames Motto gegeben. So hatten sich die Kinder und Kindergärtnerinnen des örtlichen Kindergartens alle in Tiere verwandelt – man sah ein Kamel, Katzen und jede Menge bunte Quallen.

Auch ein Esel feiert gerne Fasching. Foto: Silvio Wyszengrad

Ein Wagen war mitsamt den Teilnehmern dem Schutz der Bienen gewidmet, auch mehrere fast lebensgroße Dinosaurier konnte man unter den Teilnehmern entdecken.

Während die Kleinsten schnell ihre mitgebrachten Tüten mit Bonbons füllen konnten, gab es auch für die Erwachsenen Zuschauer immer wieder Leckereien. Diese vornehmlich in Form von Schnaps, gereicht auf einem Langlaufski, auf diversen Wägen oder von freundlichen Damen und Herren aus dem Bauchladen serviert.

