Augsburg

vor 26 Min.

Kahnfahrt-Pächter legt am Ostermontag einen überraschenden "Frühstart" hin

Plus Bela Balogh wollte aufgrund der städtischen Auflagen nicht öffnen, doch dann tat er es doch. Wie er sein Umdenken erklärt.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Noch am Ende der vergangenen Woche hatte Kahnfahrt-Pächter Bela Balogh erklärt, dass er an Ostern keinesfalls aufmachen werde. Die städtischen Auflagen würden ihn zu diesem Schritt zwingen. Hintergrund: Balogh liegt mit der Stadt Augsburg im Clinch, weil sie bei der Kahnfahrt große Sicherheitsprobleme sieht - unabhängig von einem Schwarzbau am beliebten Ausflugsziel. Am Ostermontag überlegte es sich Balogh dann anders: In den Nachmittagsstunden öffnete er seinen Betrieb. "Es ist ein Test", meinte er vor Ort. Die wenigen Gäste, die kamen, saßen im Freien. Gerudert wurde nicht.

Kahnfahrt-Pächter Balogh testet das Kontrollsystem seiner Gäste

Die vorgezogene Eröffnung, die von Balogh mit einem "Pre-Opening-Schild" am Eingang verkündet wurde, war nur einem kleinen Kreis bekannt. In sozialen Netzwerken kam am Nachmittag die Information, dass die Kahnfahrt geöffnet sei. "Ich mache versuchsweise auf, weil das Wetter super ist", sagte Balogh. Nach seinen Worten möchte er schauen, wie er künftig ein passendes Kontrollsystem einführen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen