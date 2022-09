Augsburg

18:30 Uhr

"Katastrophe" oder "herrlich"? Die neuen Parklets in der Maxstraße polarisieren

So sehen die Parklets in der Maximilianstraße aus.

Plus In der Maximilianstraße sind einige Parkplätze weggefallen. Stattdessen stehen dort noch bis Mitte Oktober sogenannten Parklets. Was Passanten und Anlieger davon halten.

Von Frank Sobottka Artikel anhören Shape

Noch kann man Platz nehmen: auf den Parklets in der Augsburger Maximilianstraße. Die Sitzgelegenheiten aus hellem Holz ersetzen drei Parkplätze. Wer Platz nimmt, ruht sich aus, isst ein Eis oder wartet auf einen Termin. Mitte Oktober werden sie wieder abgebaut. Die einen wünschen sich die Parklets im nächsten Jahr zurück. Andere wiederum sind besorgt. Die Stadtregierung hingegen will im nächsten Jahr ihren Versuch starten, die Maximilianstraße autofrei zu machen.

