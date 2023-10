Kind angesprochen? Polizei formuliert Appell wegen kursierender Chat-Nachricht

In sozialen Medien kursiert eine Meldung, nach der ein Unbekannter ein Kind im Augsburger Stadtteil Bärenkeller angesprochen habe. Der Polizei weiß davon nichts.

Die Polizei hat keinen Hinweis zu einer Warnung vorliegen, die derzeit im Augsburger Stadtteil Bärenkeller für Aufsehen sorgt. Über Chatgruppen war in Umlauf geraten, dass eine 13-Jährige am vergangenen Montag im Kranichweg von einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Unbekannten angesprochen worden sei. Der Mann habe sie zweimal dazu aufgefordert, zu ihm zu kommen und in sein Auto einzusteigen. Daraufhin sei die 13-Jährige "abgehauen" und habe sich in einem Garten versteckt.

Polizei Augsburg weiß nichts von Annäherungsversuch an Kind im Bärenkeller

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord, zu einem solchen Vorfall sei derzeit nichts bekannt. "Leider kommt es häufiger vor, dass solche Informationen in sozialen Medien oder Chats kursieren, ohne dass wir entsprechende Informationen bekommen", sagte ein Sprecher. Man wolle den Wahrheitsgehalt solcher Schilderungen nicht grundsätzlich infrage stellen, wegen fehlender Anhaltspunkte könne man in diesen Fällen aber nicht ermitteln. "Der richtige Weg ist, sich schnell und direkt bei uns zu melden – dann können wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen." Man nehme jeden Fall ernst, im Zweifel meldeten sich Zeugen oder Betroffene lieber einmal zu viel als zu wenig. (kmax)