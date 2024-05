Kita-Essen: Ein Gewinn fürs Leben

Plus Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass schon Kinder dafür sensibilisiert werden. Ein Kommentar.

Lange hat es gedauert, bis der Bioanteil bei den Lebensmitteln der städtischen Kitas gestiegen ist. Teils mussten dafür erst Voraussetzungen geschaffen werden, wie die Einrichtung einer Küche, in der auch gekocht werden kann oder Räume für mehr Lagerkapazitäten. Es musste auch Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass Bio nicht automatisch teurer bedeutet. Die jahrelangen Bemühungen und auch Investitionen haben sich gelohnt. Die erreichten Anteilswerte übersteigen die Vorgaben - teils werden in den Augsburger Kitas Spitzenwerte erzielt.

Erfahrungen von denen die Kinder noch lange profitieren werden

Das ist löblich, aber viel wichtiger sind am Ende nicht die Prozentzahlen, die unter dem Strich erreicht werden, sondern der Lerneffekt, der bei den Kindern erzielt wird. Durch die Bunte Brotzeit erhalten alle Kinder in den städtischen Kitas eine ausgewogene Mahlzeit, die ihnen schmeckt und zeigt, wie sie gesund in den Tag starten können. Teils gestalten die Kinder das Frühstück durch eine selbstgemachte Marmelade oder Waffeln selber mit. Das sind Erfahrungen und Einblicke, die sie so womöglich von zu Hause gar nicht kennen und von denen sie noch lange profitieren können. Wer sich in der Kindheit gesund ernährt, hat schließlich ein Leben lang etwas davon.

