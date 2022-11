Augsburg

vor 16 Min.

KJF saniert Berufsschule: Ein Campus voller neuer Möglichkeiten ist entstanden

Der Außenbereich an der Prälat-Schilcher-Berufsschule wurde ebenfalls neu gestaltet. An dem Campus werden die verschiedenen Angebote gebündelt.

Plus Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg hat ihre Berufsschule samt Fachschule und Fachakademie saniert. 800 Berufsschüler werden mit besonderem Konzept unterrichtet.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

In der Großküche der Fachlehrer Michael Wörle und Josefine Wörle-Tatzkow herrscht Montagmorgen rege Betriebsamkeit. Portionen Schweizer Wurstsalat werden in kleine Gläser gefüllt, Spinat-Ricotta-Rollen in den Ofen geschoben und Kalbsgeschnetzeltes mit Kartoffel und Rote-Bete-Püree wird vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler der Prälat-Schilcher-Berufsschule, die den Fachlehrern zur Hand gehen, sind hoch konzentriert. Ihre Speisen sind für einen Festakt bestimmt. Der Anlass: Für rund 56 Millionen Euro wurde das 40 Jahre alte Schulgebäude samt Fachschule und Fachakademie für heilpädagogische Berufe der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) saniert und modernisiert. Nach vier Jahren haben die Schulfamilien der Einrichtungen ihre Arbeit in den neuen Räumen aufgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen