Nach dem Gymnasium zieht eine weitere Schule ins alte Berufsschulzentrum

Plus Im Moment werden in Neusäß Förder-Berufsschüler unterrichtet. Ab nächstem September folgen die Gymnasiasten. Und dann kommen noch mehr Jugendliche.

Die alten beruflichen Schulen in Neusäß sind und bleiben ein wichtiger Standort im Schulzentrum. Noch bis voraussichtlich Ende 2028 werden dort Kinder und Jugendliche unterrichtet werden - obwohl die dort einstmals angestammten Schulen schon seit vier Jahren längst umgezogen sind. Im Moment dient der Schulbau als Ausweichquartier für die Frère-Roger-Berufsschule, ein Förderzentrum für die berufliche Ausbildung. Ihre Schule in Augsburg wird gerade generalsaniert. Ab September 2022 sollen dort die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten des benachbarten Justus-von-Liebig-Gymnasiums unterkommen, deren Schule ebenfalls runderneuert wird. Es wird nicht die letzte Schule vor Ort sein.