Der kleine Martinipark soll seinen Schutzstatus verlieren

Plus Die Stadt Augsburg will den kleinen Martinipark im Textilviertel ohne Landschaftsschutz erhalten. Dafür ist ein Tauschgeschäft mit dem Grundeigentümer geplant.

Bislang steht der "Kleine Martinipark" mit vielen großen alten Bäumen hinter hohen Mauern unter Landschaftsschutz. Nun plant die Stadt Augsburg, den Schutzstatus aufzuheben. Ziel ist, das wertvolle Grün im Textilviertel auf andere Weise zu erhalten und öffentlich zugänglich zu machen. Deshalb soll es ein Tauschgeschäft mit dem Grundeigentümer geben.