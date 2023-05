Augsburg

vor 1 Min.

Klinik Vincentinum startet in diesem Jahr ein millionenteures Bauprojekt

Plus Die Klinik Vincentinum erweitert auf ihrem Areal in der Jakobervorstadt. Um das christliche Profil zu schärfen, gibt es eine neue Krankenhauskapelle.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der erste Schritt für den Neubau an der Augsburger Klinik Vincentinum ist gemacht: Ein bestehendes Gebäude ist abgebrochen, auf dem Areal tut sich jetzt eine Baulücke auf. Hier wird in den nächsten Monaten ein großes Bauvorhaben umgesetzt. Zu den Ausgaben für das Millionenprojekt machen die Verantwortlichen keine Angaben, dafür versprechen sie Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten.

Es ist ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Krankenhauses. Vor knapp 120 Jahre eröffneten die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul die Klinik Vincentinum mit 50 Betten und den Fachrichtungen Augenheilkunde, Chirurgie, Gynäkologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Mittlerweile hat die Klinik 248 stationäre Betten und 48 Plätze in der Tagesklinik. Sie ist, so heißt es, ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Kliniklandschaft in Augsburg und Umgebung. Die Artemed Gruppe ist im Jahr 2017 als Träger des Gesundheitsparks und der Klinik Vincentinum mit ihren Tochtergesellschaften eingestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen