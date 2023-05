Kosten für Neubau auf dem Augsburger Medizincampus steigen massiv

Der Freistaat muss einen Nachschlag im zweistelligen Millionenbereich für den neuen ITM-Forschungsbau einplanen. Ein Augsburger Abgeordneter sieht Zeitdruck.

Zahlreiche Bauprojekte in Augsburg wurden wegen der Krise in der Baubranche zuletzt deutlich teurer als geplant. Nun ist ein Neubau auf dem Augsburger Medizincampus beim Uniklinikum von massiven Kostensteigerungen betroffen. Sie liegen im zweistelligen Millionenbereich.

Auf dem Gelände gegenüber der Uniklinik entstehen gerade die ersten neuen Gebäude für die Medizinfakultät der Universität. Eines ist für die Lehre vorgesehen, ein zweites für die Forschung. Bei letzterem schlägt die schwierige Lage in der Baubranche offenkundig voll durch. Der Haushaltsausschuss des Landtags musste weitere 30 Millionen Euro für den Neubau des Instituts für Theoretische Medizin (ITM) freigeben. Wie Abgeordneter Harald Güller (SPD) mitteilt, erhöhen sich die im Haushaltsplan genehmigten Gesamtkosten von 110 Millionen Euro somit auf 140 Millionen Euro.

Augsburger Abgeordneter Güller: Mehrkosten für ITM-Bau sind bitter

Bedingt durch die aktuelle Situation sei das ITM stark von der außerordentlichen Baukonjunktur betroffen, so Güller. Es sei zu Lieferengpässen und erheblichen Lohn- und Materialpreissteigerungen gekommen. "Die Mehrkosten sind natürlich äußerst bitter", so der Augsburger Abgeordnete. Er befürchtet zudem, dass es wegen der problematischen Lage am Bausektor nicht das letzte Mal sein wird, dass sich der Landtag mit den Kosten der Uniklinik befassen muss.

Güller betonte aber auch, der Haushaltsausschuss habe dem Beschluss für die Mehrkosten beim ITM-Bau ein klares Bekenntnis für den Campus an der Uniklinik abgegeben. Das sei wichtig. Die möglichst schnelle Fertigstellung des ITM für Studierende und Lehrpersonal sei auch deshalb notwendig, weil bekannt sei, dass die Übergangsflächen der Universität nicht mehr lange ausreichen werden. Bisher ist die im Dezember 2016 gegründete Medizin-Fakultät in Interimsgebäuden und angemieteten Immobilien an verschiedenen Standorten untergebracht.

Medizincampus in Augsburg: ITM-Bau wird dringend benötigt

Der neue Medizincampus ist aktuell eine der größten Baustellen in der Stadt. Mitte März war Richtfest für das ITM mit Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits abgezeichnet, dass es zu Mehrkosten kommen würde. Beim Staatlichen Bauamt Augsburg hatte man im Vorfeld mitgeteilt, der enorme Anstieg der Baupreise sorge auch bei den Maßnahmen am Medizincampus für höhere Kosten. "Wir versuchen hier vorausschauend zu arbeiten." Corona, Ukrainekrieg und die Knappheit von bestimmten Baustoffen machten zudem die Einhaltung von Terminen schwieriger.

2026 soll der ITM-Bau an die Uni übergeben werden - rund zwei Jahre später als ursprünglich vorgesehen. Am künftigen Medizincampus sollen einmal rund 1500 Studierende und mehr als 1000 Beschäftigte der Fakultät unterkommen.