Kreuzfahrtmesse kommt wieder nach Augsburg

Kreuzfahrten liegen im Trend. In Augsburg bietet eine entsprechende Messe am 26. November einen Überblick über Reiseziele und Anbieter.

Zum neunten Mal ist am 26. November die Augsburger Kreuzfahrtmesse im Messezentrum zu Gast. Es ist die erste Präsenzauflage nach der Corona-Zwangspause. Die Veranstaltung, organisiert von Panther Reisen, ist von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Rund 20 Reedereien werden ihre Konzepte, Schiffe und unterschiedlichen Reiseziele vorstellen. In persönlichen Beratungsgesprächen und bei Vorträgen kann die Welt der Kreuzfahrten - von Hochsee- über Fluss- bis hin zu Segelkreuzfahrten - erkundet und Neuheiten erfahren werden, so die Veranstalter. (AZ)