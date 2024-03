Dieb stiehlt Handtasche aus Auto von Seniorin

Eine 85-Jährige stellt ihr Auto in Augsburg auf einem Supermarktparkplatz ab. Als sie vom Einkaufen zurückkehrt, verwickelt sie jemand in ein Gespräch. Dabei bleibt es nicht.

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag aus dem Auto einer 85-Jährigen eine Handtasche gestohlen. Der Polizei zufolge befand sich die Seniorin gegen 15.45 Uhr in der Dr.-Dürrwanger-Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz. "Als die 85-Jährige gerade ihre Einkäufe in den Pkw einlud, sprach sie ein bislang unbekannter Täter an und verwickelte sie in ein Gespräch", so die Polizei. Anschließend stellte die 85-Jährige fest, dass ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz gestohlen worden war. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa Anfang 30, 1,70 bis 1,75 Meter groß und untersetzt sein. Von der Polizei heißt es weiter, der Verdächtige sei ein "südländischer Typ", habe kurze schwarze Haare, trage keinen Bart und keine Brille. Er habe eine braune Jacke angehabt und gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der 0821/323-2610 zu melden. (jaka)