Polizei zieht betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Ein 44-jähriger Mann fällt der Polizei in Augsburg auf, als er auf einem E-Scooter durch den Stadtteil Kriegshaber fährt.

Ein 44 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag der Polizei in der Bürgermeister-Ackermann-Straße aufgefallen. Nach Angaben der Ermittler kontrollierten Beamte den Mann gegen 2 Uhr nachts; sie stellten demnach Alkoholgeruch bei ihm fest. "Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille", so die Polizei. Zusätzlich sei an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (jaka)