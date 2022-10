Augsburg

07:00 Uhr

Krise und kein Personal: Parfümerie Sammüller schließt nach 115 Jahren

Nach 115 Jahren schließt die Parfümerie Sammüller. Alexandra Schneid (links) und Katharina Sammüller stehen auch bei dieser Entscheidung Seite an Seite.

Plus Alexandra Schneid gibt zum Ende des Jahres das Familienunternehmen in Lechhausen auf. Der Personalmangel ist neben der aktuellen Krise ein wesentlicher Aspekt.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Die Parfümerie Sammüller in Lechhausen ist den Menschen vor Ort bestens bekannt. Seit 115 Jahren führt die Familie ihr Einzelhandelsgeschäft, das viele Stammkunden hat. Inhaberin Alexandra Schneid ist zudem im Vorstand der Aktionsgemeinschaft Lechhausen aktiv und kümmert sich um die Entwicklung in ihrem Stadtteil. Jetzt hat sie schweren Herzens einen Entschluss gefasst: Sie wird ihr Geschäft in der Neuburger Straße zum Ende des Jahres aufgeben – nach 115 Jahren. Obwohl damit eine Ära endet, hat Alexandra Schneid die volle Unterstützung ihrer Mutter Katharina Sammüller, die ihr das Geschäft einst übergeben hat und noch heute aktiv mitwirkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen