Künstliche Intelligenz: Weitere Millionen fließen für Projekte nach Augsburg

Künstliche Intelligenz hält immer weiter Einzug in Wirtschaft und Produktion. Der Freistaat fördert die Entwicklung mit Millionenbeträgen - auch in Augsburg.

Mit weiteren rund 2,3 Millionen Euro fördert das bayerische Wirtschaftsministerium Projekte Augsburger Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, die sich mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Praxis befassen. Unter anderem geht es darum, Produktionsprozesse effizienter zu machen.

Die Förderung geht auf das "Zukunftsprogramm für Augsburg zurück", für das der Freistaat bereits 2020 ein Paket von 100 Millionen Euro geschnürt hatte, um dem Strukturwandel in Augsburg und der Region entgegenzuwirken und den technologischen Wandel zu unterstützen. 92 Millionen Euro stehen hier für das Herzstück, das KI-Produktionsnetzwerk, zur Verfügung, mit 30 Millionen Euro werden auch Verbundprojekte mit der Wirtschaft gefördert.

Hochschule und Fraunhofer-Institut unterstützen Praxisprojekte zur KI

Bislang stehen bereits mehr als 20 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von über 17 Millionen Euro auf der Liste. Diesmal gingen im Rahmen des Technologietransferkongresses in Augsburg Förderbescheide an die Projekte "Greta" (Ganzheitliches Energiekonzept am Technology Campus Augsburg) sowie "ModProFT" (Modellbasierte autonome Prozessplanung für Funktionstests in der Elektronikfertigung) und "SPIKe" (Produkt- und Service-Innovation durch KI-Pipelines). Beteiligt sind an den Projekten die TCA Betrieb GmbH und Walter Property Management GmbH (Greta), BMK Professional Electronics GmbH (ModProFT), WashTec Cleaning Technology GmbH (SPIKe) sowie die Hochschule Augsburg und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik als Partner aus der Wissenschaft.

