Kuscheldecken sollen dem maroden Perlachturm helfen

Ab sofort kann man es sich mit Rathaus und Perlach gemütlich machen. Die Decken sollen nicht nur warmhalten, sondern auch dem Augsburger Wahrzeichen helfen.

Der Perlachturm ist eines der bekanntesten Augsburger Wahrzeichen. Allerdings ist das historische Gebäude sanierungsbedürftig. Vor Kurzem erst wurden zusätzliche Schutznetze angebracht, damit keine Gefahr von herabfallenden Steinen besteht. Ab 2024 soll der Turm saniert werden, acht Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ein Teil dieser Summe soll über Spenden aufgetrieben werden und die Augsburgerinnen und Augsburger können mithelfen. Und es könnte ihnen sogar warm werden dabei ...



Stadtbaumeister Elias Holl (1573 bis 1646) hatte einst nicht nur das Augsburger Rathaus errichtet, sondern unter anderem auch den benachbarten Perlachturm. Im nächsten Jahr feiert die Stadt den 450. Geburtstag ihres so berühmten wie fleißigen Baumeisters. Bis dahin können die Bürgerinnen und Bürger schon mal mit Holl kuscheln.

Der Perlachturm ist derzeit mit Schutznetzen gesichert. Foto: Michael Hörmann

Die Decken zeigen die beiden prominentesten Bauten von Elias Holl als Motiv auf beiden Seiten. Sie sind nach Angaben der Regio Augsburg Tourismus GmbH doppelt nachhaltig: Zum einen bestehen sie zum Teil aus recycelter Baumwolle, zum anderen sind sie Werbeträger für das Jubiläumsjahr „450 Jahre Elias Holl“. Das Maximilianmuseum plant für kommendes Jahr eine große Holl-Ausstellung,

Jede Decke kostet 69,99 Euro, wovon fünf Euro an ein für den Perlachturm eingerichtetes Spendenkonto gehen. Die Idee für die Elias-Holl-Decke hatte Marcus Vorwohlt, Chef des Modehauses Rübsamen in der Karolinenstraße. Dort und bei Siller & Laar am Fuggerplatz sowie in der Tourist-Information der Regio Augsburg Tourismus GmbH am Rathausplatz gibt es die anderthalb auf zwei Meter großen Kuscheldecken zu kaufen. Ob die Finanzdecke für Augsburgs Wahrzeichen am Ende auch so kuschelig sein wird? Abwarten und zudecken ...

Lesen Sie dazu auch