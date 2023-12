Ladendieb schlägt Polizisten ins Gesicht

Tat ereignet sich in Oberhausen. Der 27-jährige Täter leistet Widerstand.

Ladendiebstahl in Oberhausen: Am Samstag kam es gegen 14 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Donauwörther Straße (60er Hausnummernbereich). Es folgte eine Auseinandersetzung. Der 27-jährige Ladendieb leistete dabei Widerstand, so die Polizei.

Der Ladendieb wurde von einem Mitarbeiter des Marktes beim Diebstahl von Waren beobachtet. Bei der Klärung des Sachverhaltes zeigte sich der Ladendieb unkooperativ und griff die Beamten an. Er schlug einem Beamten ins Gesicht. Bei der Widerstandshandlung wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Für den Ladendieb endete der Tag im Polizeiarrest. (möh)