Augsburg

17:30 Uhr

Lässt sich der Zeitplan beim Augsburger Staatstheater halten?

So sieht die Theaterbaustelle momentan von außen aus.

Plus Ende 2027 sollen die Bauarbeiter im Staatstheater abziehen. Bei der Stadt arbeitet man aber an einer neuen Zeitplanung, was auch die Kosten beeinflussen könnte.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg ist aktuell dabei, die Zeitplanung für die Theatersanierung zu prüfen. Laut dem vor einem Jahr vorgelegten Bauzeitenplan ist eine Fertigstellung des Großen Hauses Ende 2027 geplant. Der zweite Bauabschnitt mit der zweiten Spielstätte an der Volkhart- und dem Proben- und Betriebsgebäude an der Kasernstraße soll Ende 2028 folgen. Damals war eine etwa einjährige Verzögerung bekannt gegeben worden, weil es Probleme mit einem Fachplanungsbüro gegeben hatte. Hinken die Arbeiten nun erneut hinterher? Aktuell sei man dabei, den bestehenden Terminplan erneut zu "überprüfen und fortzuschreiben", teilt die Bauverwaltung auf AZ-Anfrage mit. Um verlässliche Vorhersagen zu bekommen, werde man wohl noch zwei bis drei Quartale abwarten müssen.

39 Bilder Staatstheater Augsburg: So sieht es im Juli 2023 auf der Baustelle aus Foto: Silvio Wyszengrad

Eine Verzögerung ist damit nicht bestätigt, intern scheint sie aber ein Szenario zu sein, mit dem man rechnen muss. Neben der zeitlichen Dimension (der letzte Vorhang im Theater fiel im Juni 2016) stellt sich damit auch die Frage nach den Kosten. Jedes zusätzliche Jahr bedeutet aufgrund der Baupreissteigerung in der Regel eine Verteuerung. Schon die 2022 bekannt gegebene Verzögerung um ein Jahr hatte einen Kostensprung zur Folge. Die maximal prognostizierten Kosten lagen zuvor bei 321 Millionen Euro, der damalige Baureferent Gerd Merkle (CSU) hielt 2022 angesichts der neuen Sachlage dann 340 Millionen Euro für realistisch. Auch diese Zahl war noch kein Worst-Case-Szenario, weil sie in einem Kostenkorridor aufgrund der prognostizierten Baupreissteigerung nicht der Maximalwert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen