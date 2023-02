Lauter Knall in der Hammerschmiede: Granate wird gesprengt

Im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede wird eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden – und am Donnerstagmittag gesprengt. Folge ist ein lauter Knall.

Im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede ist am Donnerstag eine Granate kontrolliert gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie im Bereich Beim Grenzgraben im Rahmen von Erschließungsarbeiten gefunden worden. Am Mittag kümmerten sich dann Kampfmittel-Spezialisten um die Sprengung. Bereits in der vergangenen Woche war offenbar unweit des Fundorts eine weitere Granate aufgetaucht und gesprengt worden.

Granaten-Sprengung: Lauter Knall hallt über Augsburg-Hammerschmiede

"Keine Sorge, wenn Ihr einen lauten Knall gehört habt, das sollte so sein", schrieb das Polizeipräsidium Schwaben-Nord zur Aktion im sozialen Netzwerk Twitter. Eine Absperrung sei nicht notwendig gewesen. In Augsburg kommt es immer wieder zu Granaten- und Bombenfunden aus dem Zweiten Weltkrieg. (kmax)