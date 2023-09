Augsburg-Lechhausen

Alkoholisierter Autofahrer rammt anderes Fahrzeug

Ein wohl alkoholisierter 78-Jähriger wollte in Augsburg keinen Alkoholtest machen, nachdem er einen Unfall verursacht hatte.

Ein 78-Jähriger fährt in Augsburg an einer roten Ampel auf ein stehendes Auto auf. Einen Alkoholtest will er nicht machen - wohl aus gutem Grund.

Ein 78 Jahre alter Mann hat am Montag in der Radetzkystraße einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann "offensichtlich alkoholisiert". Gegen 16 Uhr fuhr der Senior der Polizei zufolge an einer roten Ampel von hinten auf ein anderes Auto auf und schob den Wagen auf ein weiteres Fahrzeug. "Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest", heißt es von der Polizei. Da der 78-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (jaka)

