Autofahrer machen sich nach Unfällen aus dem Staub

Zwei Fälle von Unfallflucht haben sich in den vergangenen tagen in Augsburg-Lechhausen ereignet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Donnerstag 16 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Mazda im Staudenweg beschädigt. "Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Zu einem ähnlichen Fall kam es im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Skoda in der Radetzkystraße/Ecke Schackstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, der Verursacher floh. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)