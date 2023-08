Unbekannte zünden Wahlplakate an

Immer wieder werden Wahlplakate beschädigt. In Lechhausen haben Unbekannte nun zwei Plakate angezündet.

Ob es sich um einen oder um mehrere Täter handelt, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Fakt ist, dass am Sonntag in der Zugspitzstraße in Augsburg-Lechhausen gegen 7.45 Uhr zwei Wahlplakate angezündet wurden, die an einem Baum befestigt waren. Laut Polizei wurden dabei nicht nur die Plakate, sondern auch der Baum beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)