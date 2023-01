Lechhauser Pfarrer Markus Bader ist im Alter von 51 Jahren gestorben

Seit 2008 leitete der Geistliche die Pfarreiengemeinschaft in Lechhausen. Nun ist Pfarrer Markus Bader gestorben. Ein großes Projekt war die Umsetzung des "Grünen Kranzes".

Der Augsburger Pfarrer Markus Bader ist am Montag, 9. Januar, im Alter von 51 Jahren verstorben, teilt das Bistum Augsburg mit. Der Augsburger Bischof Bertram Meier zeigte sich bestürzt über den Tod des katholischen Pfarrers, der die Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Lechhausen mit den Gemeinden St. Pankratius und Unsere Liebe Frau seit 2008 leitete. "Mit Trauer und Betroffenheit nehme ich diese Nachricht auf", reagierte der Bischof auf den Tod des Geistlichen, dem er schon seit vielen Jahren verbunden gewesen sei und der das Evangelium "über die Portale der Kirche hinaus" in die Stadtgesellschaft hineingetragen habe.

1998 wurde Markus Bader zum Priester geweiht

Markus Bader wurde am 16. September 1971 in Kaufbeuren geboren und entdeckte über die Erstkommunion und das Ministrieren seine Liebe für die katholische Liturgie. Nach dem Theologiestudium in Augsburg und Tübingen wurde er am 3. Mai 1998 zum Priester geweiht. Bereits seine erste Station als Kaplan führte ihn nach Lechhausen, wo er vier Jahre lang nach seiner Priesterweihe in St. Elisabeth wirkte. Nach einem Jahr als Benefiziat in Schwabmünchen wurde er 2003 zum Pfarrer von Harburg ernannt. 2008 ernannte ihn Bischof Walter Mixa zum Pfarrer und Leiter der Pfarreiengemeinschaft in Lechhausen.

Markus Bader starb am Montag, 9. Januar, im Alter von 51 Jahren. Foto: PG Augsburg-Lechhausen

Trotz der Größe seiner Gemeinden nahm er sich vor, für die Menschen in seiner Gemeinde erreichbar zu sein. Diesem Vorhaben und seinen Aufgaben sei Bader mit großem Einsatz nachgekommen, heißt es in der Mitteilung des Bistums. Eines der größten Projekte, das er in dieser Zeit mitgestalten und verwirklichen konnte, waren Planung, Bau und Eröffnung des "Grünen Kranzes" als Sozial- und Stadtteilzentrum beim Lechhauser Schlössle.

Nachruf: Markus Bader engagierte sich viel für andere

Neben seinen vielfältigen Aufgaben als Pfarrer war Markus Bader zudem als Rector Ecclesiae des Seniorenheims St. Afra im Haus Lechrain tätig und engagierte sich in der Katholischen Arbeiternehmerbewegung. Zur genauen Todesursache von Pfarrer Bader liegen der Pressestelle des Bistums bislang keine näheren Informationen vor, hieß es auf Anfrage. Ort und Termin für Requiem und Beisetzung stehen noch nicht fest. (ziss)